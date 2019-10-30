台中糖廠備受囑目的泉源段15地號商業區配餘地，面積1.18公頃，每坪標脫單價達99萬元，溢價率133.6％，創區域新高。（盧金足攝）

公共建設加持開發效益顯現，台中市府地政局30日舉辦區段徵收配餘地標售開標，公告標售26筆土地，13筆土地標脫，吸引很多業者競標。（盧金足攝）

台中市府地政局30日舉辦108年區段徵收配餘地第3次標售開標作業，公告標售26筆土地，面積共約7.11公頃，總計吸引55封標單競標，13筆土地標脫，面積5.48公頃，得標總金額達127億9322萬2774元，溢價率123.58％。其中台中糖廠泉源段15地號商業區配餘地，每坪標脫單價達99萬元，創區域新高。

建築業界表示，土地是房子的原料，房市就是生產線，由土地標售搶手，房市行情正在加溫，以今年兩千多億的推案量，開發商購地推案積極，連台北、高雄建商都插旗台中，也帶動台中的土地交易熱度。

地政局指出，此次標售配餘地包括水湳經貿園區、捷運北屯機廠、台中糖廠及太平新光地區等4個開發區，其中水湳經貿園區，除已完工的地下停車場及水資源回收中心外，中台灣電影中心、水湳國際會展中心及台中綠美圖等重大建設，已分別於2018年4月、2019年3月及9月動工興建，中科東向聯外道路豎琴式斜張橋預計今年底完工。

市府強調，隨著各項重大建設持續推動，該區備受各界關注，這次推出的創新研發專用區共吸引20封標單投標，市場反應熱烈。

此外，捷運北屯機廠位置拜捷運綠線與台鐵雙鐵共構所賜，區位交通條件優異，建築業者推案踴躍，好市多二店確定落腳於捷運G0站旁的特定商業區，預期未來捷運通車後將創造人流與物流，商業機能需求強勁。

地政局統計，這次推出2筆商業區土地共吸引10封標單投標，每坪標脫單價達85萬元，溢價率118.77％，很多建商與財團都參與競標。

台中糖廠泉源段15地號商業區配餘地1.18公頃，吸引8封標單競標，每坪標脫單價達99萬元，溢價率133.6％，該區鄰近台中火車站大魯閣新時代商圈，新建國市場，日本三井不動產集團將於台糖公司的商業區土地投資，規畫開發LaLaport大型休閒購物中心，預期帶動龐大商機，促使火車站周邊地區脫胎換骨，現在成為房市熱區。

(中時 )