周四(31日)仍受東北風影響，宜花雨勢仍明顯，仍不排除有局部大雨以上甚至豪雨。北部及台東亦有局部短暫雨。

氣象局表示，周四宜花雨勢仍明顯，仍不排除有局部大雨以上甚至豪雨之可能，北臺灣及臺東亦有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨。另外，臺南以北、東半部(含綠島、蘭嶼)、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有8至9級強陣風，基隆北海岸亦容易有突發性大浪。

溫度方面，北部及東半部地區仍舊濕涼，高溫約25至27度，其他地區高溫仍約30度以上，中南部地區仍須留意日夜溫差來調整穿著。

颱風「麥德姆」，下午2時位於鵝鑾鼻西南方1440公里的海面上，即將登陸中南半島，對臺灣的天氣無影響。

臉書粉專「天氣風險 WeatherRisk」提醒，境外沙塵通過北台灣，將南下中南部地區。根據行政院環保署空氣品質預報資訊，周四凌晨風速較弱且垂直擴散條件較差，污染物仍易累積。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗空品區為「普通」等級；中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖地區地區為「橘色提醒」等級；高屏空品區為「紅色警示」等級。

臉書粉專「台灣颱風論壇」整理周四(10/31)天氣概況：

東北風偏強，水氣偏多

北宜桃：全天涼爽舒適，陰天容易下雨。

竹、苗：早晚涼，中午溫暖，多雲，偶飄雨。

中、南：早晚涼，中午暖熱，多雲到晴，注意空氣品質。

花、東：全天舒適，陰天容易下雨。

金、馬：全天舒適，多雲到晴。

(中時電子報)