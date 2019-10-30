資深影星恬妞受藍正龍之邀，在新片《傻傻愛你，傻傻愛我》飾演唐氏症男孩的媽媽。戲齡40餘年的恬妞見過大風大浪，不過接演此角倒是頭一次，讓她直呼難度高。一場對唐氏症演員蔡佳宏（Leo）激烈的打罵戲，由於太過逼真讓Leo信以為真，所以對恬妞相當懼怕，「在試戲時，我就看他（Leo）怕到全身在發抖、眼淚一顆顆的掉下來，即使我一直跟他解釋『戲是假的』，他還是抗拒，一直撐到戲演員喊卡時，他還把我推開」，她回憶當下心情複雜、為了拍戲讓這麼單純的小孩傷心，自己更內疚抱頭痛哭了20幾分鐘。不過她更強調Leo的媽媽把孩子教導地很好，「最後Leo冷靜下來後拿了衛生紙來安慰我，讓我本來平復的淚水又再次感動潰堤」。

恬妞受藍正龍之邀，演出電影《傻傻愛你，傻傻愛我》。（盧禕祺攝）

61歲的恬妞近年在大陸發展，29日還遠從溫州深山花了半天時間一路趕回台北參與新片首映會，相當有心。她目前正在拍攝電影《9號球衣》以及電視劇《他其實沒有那麼愛你》，每天限制自己工作10小時，妝髮也都自己DIY，對工作充滿熱情，「我到片場習慣帶給大家歡樂，會覺得那是自己的責任，看到大家很有回應，自己也會感到滿足」。問起有沒有曾「熱臉貼冷屁股」，恬妞坦言有一老一少讓她挫折，一次是拍戲合作的演員是當紅偶像小鮮肉，一人出場陣仗之大，對人不理不睬，她花費千心萬苦賣笑才讓對方摘下墨鏡跟她說「早安」打招呼；她開玩笑不諱言直說另一人則是前夫萬梓良，「這我就沒辦法了，自己退場，提早殺青！」

恬妞受藍正龍之邀，演出電影《傻傻愛你，傻傻愛我》。（盧禕祺攝）

從童星一路演到變成資深影后的恬妞，什麼角色都嘗試過，平時喜歡在街邊觀察人，「我看著人來人往，心想有一天都會演到每個人」，她更興奮提到最近一直在看推理破案劇《新世紀福爾摩斯》、《白夜追兇》，技癢最想挑戰「破案女記者」。不過落落長的台詞是恬妞的一大罩門，「我一定不演律師，因為要背太多專有名詞和台詞，不敢演，再多錢都不敢接！」，讓她避而遠之的還有古裝劇，一堆陌生的用詞讓她光想就要命。對於戲劇熱愛的她，活到老演到老，直呼「零退休」，坦言將來哪天記不清台詞就會「下台一鞠躬」，和觀眾說再見。

(中時 )