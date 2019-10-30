民進黨總統參選人蔡英文的競選總部設在台中市南屯區，交通方便，預計11月24日成立。（盧金足攝）

決戰中台灣！明年1月11日選舉投票的2020總統、立委選舉，國、民兩黨較勁，連總統競選總部成立都只差一天成立，連續兩天的黃道吉日，國民黨總統參選人韓國瑜台中競選總部

，目前暫訂11月23日，民進黨蔡英文總統台中競選總部規畫11月24日成立，蔡英文的台中競總還設有兒童樂園，韓國瑜台中競總則走庶民路線，由市黨部化身為競總運籌帷幄。

藍綠競選總部接力成立，韓國瑜因在全台跑透透，目前行程還未完全敲定，預計規畫23日在台中市的行程，與上次來台中旋風式拜訪21間廟宇不一樣，包括李中、黃馨慧、顏寬恒、林佳新與莊子富、江啟臣、黃仁等人的競總成立大會都盼韓國瑜到場，發揮母雞帶小雞的精神，再度掀起韓流。

由於立委參選人競總分布台中市各行政區，時間緊湊，韓國瑜預計每站停留的時間大約25到半小時，方便交通時間也避免遲到，為參選立委的黨籍戰將壯大聲勢，韓國瑜也會特別安排到大雅區永興宮，這座指標性的廟宇，這次也在藍綠陣營的規畫拜廟行程中，列為「總統級」的人氣廟宇。

蔡總統來台中拚選舉，曾有一周來三次的紀錄，蔡總統曾對此表示，是因為交通方便，很多全國的社團成立後援會，選擇來台中市地緣關係，而以目前民進黨總統競總每周都有百工百業後援會成立，加上以年青造型的競總，還附設兒童遊戲設施，堪稱全齡化的競選總部，不只年輕人，也吸引很多銀髮族與親子。

(中時 )