面對政三代標籤，李旻蔚爽快回應「政三代是一個助力」，她指出政三代標籤，代表大家對家人的認同。（戴上容攝）

日前投下震撼彈，從民進黨轉投台灣民眾黨，並宣布參選新北市第三選區立委參選人李旻蔚30日晚間7時許，和台灣民眾黨學姊黃瀞瀅，一起到三重三和夜市「迺」夜市，夜市人潮疑因平日關係較為稀疏，李旻蔚和黃瀞瀅兩人有說有笑向夜市攤位逐一拜票。

記者提問，三重區立委選戰將會對決民進黨大老余天，以及無黨李翁月娥，會不會擔心自己的選情不佳？李旻蔚回應，自己生在三重，大學畢業以後也長期在父親李余典服務處服務，認為自己絕對是三重選民心中「最有感」的參選人，並說自己會用自己選舉節奏，以好政策來說服三重市民與長輩們。

面對政三代標籤，李旻蔚爽快回應「政三代是一個助力」，她指出政三代標籤，代表大家認同阿公當市長時，對三重的建設，以及父親當代表、議員，母親當市民代表，她和家人一路走來都是以服務市民為優先，希望大家給機會，讓她把地方聲音傳達到中央。

(中時 )