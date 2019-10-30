美國聯邦眾議院議長裴洛西28日宣布，將於31日舉行全院投票表決，以正式確定對美國總統川普彈劾調查的程序。熱門政治投注網站PredictIt 29日開出的賭盤顯示，川普在第一任期結束前遭到彈劾的機率飆升至79%，創下新高。

9月中旬以前，賭盤預測川普遭到彈劾的可能性一直維持在25%左右。9月18日起，遭彈劾機率開始飆升，9月29日達到72%，10月29日則達到79%。

裴洛西9月24日宣布啟動眾院對川普彈劾調查，因川普遭檢舉7月和烏克蘭總統澤倫斯基通電話時要求對方調查民主黨總統參選人拜登及其兒子。而拜登極有可能是川普2020年大選的主要對手。

美國民主黨在眾議院啟動了對川普的彈劾調查，指控總統尋求外國政府幫助試圖透過抹黑政治對手干預選舉。

10月29日，美國眾議院民主黨人提交一份決議，如果獲得通過，便會啟動對川普的正式彈劾程序。眾議院將於10月31日就此進行全院投票表決。

(中時 )