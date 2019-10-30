由於日本曾經併吞台灣半個世紀，使得有一些老一輩的台灣人，對日本有一種尊敬的心理，認為日本給台灣帶來文明；相對的，也有些日本人對台灣也有特別感情，以為台灣人曾經普遍說日語。近年來，台灣的一些政治陣營以拉攏日本為主要政治策略，又過度刻意強調日本在台灣的正面影響，結果歷史真相卻變得愈來愈模糊。然而，一名旅居台灣的日本博士生卻認為，這其中有太多誤解。

目前在國立成功大學華語文中心就讀的博士生黑羽夏彥，他仔細分析「台灣人的日本情節」，以及「日本人的台灣情結」，雖然台日兩邊都表現出極為友善的態度，但是他卻發現，這些過度的善意，把許多歷史真相被掩埋了，他認為，許多常聽到的台灣日本時代貢獻，是過度美化的結果，他指出7個常見迷思：

1.台灣在日本時代教育普及、大部分台灣人會日語：

其實在日本時代，日本人與台灣人受的教育水準有明顯差別，而且城市與鄉村的教育差別更大、男女差別也很大。在日本

時期，台灣鄉下人窮到上不起學的所在多有，更別提懂日語。

因此，懂日語的台灣人，在當時就是台灣人的菁英階級，人數很少。後來到了國民政府時代，這些人依然以「懂日語」來保持他們的菁英意識。

2.八田與一是台灣的偉人：

八田與一確實設計建誥了烏山頭水庫及嘉南大圳，但是這兩個水利設施的興建，並非出自他的善意，而是台灣總督府產業政策的一環，就算民眾有受惠，那也非他的目的。何況台灣的西南平原，向來視治水為重要大事，不是只有他一人而已。事實上，台灣人尊敬所有的水利設施建造者，比如鳳山的曹公廟，祭祀的就是清朝的曹謹，他也是治水功臣。但是曹謹並非奉政府命令治水，而是個人自發的，相比之下顯然更偉大一些。

至於為何近年來特別強調八田與一? 這與南台灣的政治風氣有關，因為反國民黨的政治氣氛強盛，所以故意誇大日本的八田。

3.台灣的廟宇有祭祀日本神明或日本人：

台灣信仰中，有許多神靈來自乩童的扶乩或是託夢，只要乩童說，遇到日本人物的託夢，或者他正好會說日語，那麼當地就有可能建廟供奉。至於廟裡祭祀日本人，其實不一定與尊敬有關，要知道台灣有祭祀客死異鄉的孤魂野鬼的習俗，比如不幸死在台灣的荷蘭人，或是菲律賓人，都有被祭祀的廟宇，祭祀意思只是希望他們的怨靈不要出來作祟而已。另外，還有一些是廟宇祭祀日本人，僅是取悅日本觀光客的噱頭。

筆者所看到的台灣「祭祀日本人的廟」，南部多而北部少，還有些是祭祀墜落的戰機，或是沉沒戰艦的亡靈。

4.台灣保存了許多日據時代的建築：

老實說，對於當地人而言，只是保留他們的舊日風景，與懷念日本關係不大。台灣總督府是所遺留下來的日本建築物當中最有威嚴的，這也是日本殖民政府為了向台灣居民展示威壓感所建造。

在國民政府來了以後，國民黨之所以沒有對這些建築物大幅改造，只是因為不想花費太多錢，所以就留存使用而已。最諷刺的就是「眷村」，例如台南的「水交舍」，原本那裡是日本海軍將校的官舍，但是國民政府接收後，就直接當成眷村來用了。換言之，原本是戰場上的敵人，現在住在敵人的官舍中。

5.台灣的老一輩人，很有「日本精神」：

所謂的「日本精神」，指的遵守約定、不說謊、守時、有禮貌、有公德心等等。但是這根本說不上是什麼日本精神，只是近代化資本主義社會組織營運下，不可或缺的一般常識罷了，才不是什麼「古老的良好日本傳統」。

事實上，日本在明治維新前，也被西方洋人認為愛說謊、不守時，也是近代化之後，才改變成一般常識。

6.台灣對於日本的異國情調：

台灣人確實對日本有許多誤解，例如要復古一間「具有日本時代氣質的料亭」，然而，裡面卻播放著演歌，雖然演歌聽起來很有日本特色，但是演歌是戰後才發展的流行歌謠，台灣的日據時代是不可能出現。

7.台灣對於日據時代的吹捧：

一部分原因是經歷228與白色恐怖時代後，對於國民黨政權的反抗心。民進黨綠色政營也是因為這種理由故意把日據時代說得比國民黨統治時代還要好。

應該注意的是，由於當前的政治動機，人們會依據自己的政治需要，去形塑日本在台灣的統治的形象，那並不是真相，如果真的信以為真，很可能導致政治糾紛。

(中時電子報)