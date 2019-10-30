恐怖! 山東5D玻璃吊橋 碎裂聲讓你嚇破膽

最近大陸傳出官方著手整頓各地風景旅遊區盛行的「玻璃棧道」，中央電視台也對此進行專題報導，讓這個早已受到詬病的旅遊景區風潮成為大陸最熱門話題。

從去年開始就陸續有媒體報導大陸景區各種玻離棧道、玻離橋設施事故頻生，近日大陸以旅遊為主題的媒體發表文章《玻璃棧道「全國大封殺」，來了！》在媒體圈引發共鳴，獲大量媒體轉載。隨後大陸央視也在財經頻道製作專題，推動了網路上議論的熱潮。

陸媒《北京日報》發表社評稱，大陸景區大量的玻離棧橋出現太多的「有驚無險」累積起來之後，真正的危險已經悄然來臨。從最初2015年河南雲臺山玻璃棧道部分玻璃出現裂紋，2017年再傳出湖北木蘭勝天景區沿玻璃棧道事故造成1死3傷，直至最近的2019年6月廣西平南縣佛子旅遊風景區的玻璃棧道發生撞擊事故，導致1名遊客身亡，其餘6人受傷。

大陸近2年多來突然在各風景區冒出了數百座玻璃橋與玻離棧道。圖為山東省棗莊市景區的環山玻璃棧道。（圖／新華社）

《央視財經》指出，近2年大陸不少景區景點推出了玻璃橋項目，2016年張家界修建了第一座玻璃棧道後，大陸各地景區瘋狂引進玻璃橋，3年內就增加了數百家。但最近不少玻璃橋景區卻因為安全事故頻發被叫停了，光在河北一省，24家景區的32座玻璃橋類專案已全部停運一年半。

陸媒指出，大面積叫停玻璃橋讓很多景區損失慘重，客流驟減，運營出現嚴重困難。究其原因，玻璃橋「野蠻生長」的速度太快，而相應的官方標準均付諸闕如。雖說景區都拍胸脯說自己的最安全，但沒有官方安全標準與缺乏相關法規的狀況下，這些都只是各說各話而已。對走在上面遊玩、對安全一無所知的遊客們來說，也沒有幾個人意識到他們的生命缺乏法律保障。

為什麼這波「封殺高潮」會在今年到來？簡單來說，是因為大量事故發生，導致負面的輿論增加，市場和行業都在呼喚更強有力的監管。因此這波「封殺」，可能很快在大陸蔓延，媒體上經常出現該行業暫停營業、關閉、封存、整治的訊息，同已經有7、8個省份對玻璃棧橋項目的政策採取收緊與嚴管措施，未來的嚴管規模與力度勢必會更為擴大。

(中時電子報)