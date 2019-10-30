被問到是否認同韓國瑜對民進黨「白白胖胖」的說法？高達95.89%的網友一面倒投「是」。（翻攝《中時電子報》投票）

國民黨總統參選人韓國瑜日前在員林造勢晚會直指，用外型來看，蔡英文總統與綠營縣市首長都「白白胖胖」。韓國瑜解釋，「白白胖胖」是要呼籲民眾清醒一點，勿縱容民進黨吃香喝辣、派系分贓與貪汙腐敗。本報對此舉辦網路投票「請問你認同韓國瑜對民進黨『白白胖胖』的說法嗎？」截稿為止，高達95.89%一面倒投「是，突顯出蔡政府分贓醜狀」。

本報所作的網路投票「請問你認同「白白眫胖」的説法嗎？」至截稿為止，已有1萬2千多人投票，有12322人投票「是，突顯出蔡政府分贓醜狀」，高達95.89%；501人投「否，形容不當，有人身攻擊之嫌」，佔3.90%；27人則表示無意見，佔0.21%。

韓國瑜對「白白胖胖」的說法，強調只是比喻，因他離開高雄近半個月，從屏東出發、一路往北，高雄、台南、嘉義、雲林，再到彰化，接觸非常多民眾，發現很多人生活過得好辛苦；他感嘆這些人是民進黨過去幾十年來最堅定的支持者，但是越堅定支持，現在生活卻過得越辛苦。

(中時電子報)