每天早上照鏡子，覺得白頭髮好像越來越多。拔？不拔？就這三招，救救你的白髮。

美國骨病醫學聯合會（American Association of Colleges of Osteopathic Medicine）學者泰勒賽邁（Tyler Cymet）曾經指出，依人體的設計來說，頭髮的顏色只會維持45～50年，每個人開始出現白頭髮的時間，依個人基因的不同則有早有晚。

除了年齡因素，不少人在年紀輕輕之時，便開始有少年白的現象產生，原因大致可歸為下列幾項：

遺傳

如果父母其中之一的頭髮提早斑白，子女少年白的機率也會提高。（圖片來源：pixabay）

如果父母其中之一的頭髮提早斑白，子女少年白的機率也會提高，因為這也是基因遺傳的一部份，人體內的基因決定了黑色素的分泌何時停止，進入銀髮階段。

營養不良

先天的遺傳外，頭髮早白也可能是維生素缺乏所導致，尤其是維生素B12。以貧血的人為例，由於身體無法妥善吸收足夠的維生素B12，頭髮便會容易花白。其他的營養素缺乏，如銅、鋅、鐵都被發現與頭髮的早白有關。

甲狀腺功能異常

耶魯大學醫學院教授里歐庫尼（Leo Cooney ）在一篇文章中提到，甲狀腺功能失調，如甲狀腺素分泌不足或過多，都可能是白髮的原因。

壓力

傳說伍子胥過昭關，一夜愁白了頭，講述的正是壓力荷爾蒙如何使頭髮轉白的故事。賽邁指出，壓力會引起身體的發炎反應，關閉製造色素的細胞。當黑色素細胞的製造被關閉，頭髮就會失去原本的色素轉白。

同樣的原因也可解釋為何自體免疫失調的人頭髮容易變白，這也是因為發炎關閉了黑色素細胞。

可多吃預防頭髮早白的食物。（圖片來源：pixabay）

白髮的預防和改善可以用中西醫的方式，從飲食、按摩頭皮與運動抒壓同時並進，由日常生活著手，做自己能做的，就算有家族的遺傳，白髮生長速度或許也能減緩。

1.吃預防頭髮早白的食物

●黑色食物

中醫認為黑色食物多入腎，腎顧好、血氣充足，髮色會比較烏黑。日常可多食用如黑芝麻、黑木耳、黑豆、桑椹、黑糯米等食物。

中醫師楊素卿曾指出，她的一位年長病人，每天早上喝一杯牛奶沖泡的芝麻黑豆粉，約2年之後，不但落髮的問題得到改善，且新長出的頭髮都是黑色。

●維生素B12食物

西醫以營養觀點認為，多攝取維生素B12含量高的食物，對黑髮也會有幫助。維生素B12多存在於動物性來源，比方海鮮類如牡蠣與螃蟹、豬肝、魚肉、紅肉如牛肉、乳酪與雞蛋。

吃素的人可選擇胚芽米、小麥胚芽、綠葉蔬菜、堅果、藍莓、酵母粉等，也是植物性的維生素B12來源。

2.按摩頭皮

以梳頭的方式按摩頭皮，促進頭皮氣血暢通，讓營養充分供給頭髮生長。梳子以天然木頭或牛角材質為佳，較不容易拉扯損傷髮絲。由前額往後梳理，力道不要太大，以免傷害頭皮毛囊。

或者，也可以用雙手手指由前往後梳，並用指腹在頭皮上畫圈按揉，或 輕敲整頭頭皮，都可促進頭部的氣血流動。

如果頭皮某一區域頭髮偏白，可在這個地方加強按摩頭皮。

3.運動紓壓

長期的壓力會使身體發炎，加快頭髮變白的速度。規律運動可以舒展身心，讓全身氣血運行順暢，達到頂端的頭皮，壓力紓解再加上血液循環變好，對改善白髮會有幫助。

資料來源：Livestrong.com、Time.com、HealthAliciousNess.com

(中時電子報)