韓國瑜國政顧問、國民黨立委林麗蟬日前代表韓提出9項新移民政見，不過其中一項讓陸、外配孕婦可以不用等6個月就能提早納健保的政見，被綠營曲解為「讓大陸孕婦使用台灣健保」，林麗蟬感嘆，「台灣選舉泯滅人性的程度，真的讓我大吃一驚，更令人為姊妹感到痛心。」

林麗蟬指出，未納保新移民納入健保的議題，是她過去近兩年來，持續幫新移民姊妹爭取的權益，因為這不但將守護孩子的生命，也是給剛嫁來的新移民朋友，最安全的保障。

林麗蟬說，這樣本來是關注人權的議題，過去兩年被各部會間被當皮球踢來踢去，但起碼不至於被扭曲或抹黑，孰料，一被當成韓國瑜的競選政見，就成了要偷渡中國大陸孕婦來臺使用健保的方便之門。「台灣選舉泯滅人性的程度，真的讓我大吃一驚，更令人為姊妹感到痛心。」

林麗蟬今天請陸委會主委陳明通說明所謂「中國大陸孕婦」和「未納保的懷孕陸配」有什麼不一樣？陳明通回應，前者和國人沒有婚姻關係，後者則為「自己人」，他並認同將兩者混為一談是在造謠。林麗蟬也問他，居留未滿六個月的新移民應不應該納健保？陳很明確地說，「我支持照顧自己人。」

林麗蟬強調，從頭到尾沒有給中國大陸孕婦用健保的問題，連民進黨政府的陸委會主委都對捏造的謠言看不下去，刻意造謠的人到底心有多黑，新移民人權本應不分黨派一起努力，「怎麼可以因為韓國瑜先提出政見就昧著良心睜眼說瞎話？」

(中時 )