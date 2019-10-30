三立八點台劇《炮仔聲》陳志強、吳婉君、劉至翰、梁家榕日前拍攝遊艇跳水戲，劇中梁家榕邀請吳婉君參加胞弟劉至翰的慶生Party，並安排劉至翰在遊艇上跟吳婉君求婚，未料情敵陳志強從中作梗，導致劉至翰落海溺水，陳志強不得已跳下海救他，一場鬧劇才就此落幕。

陳志強表示，劇中跟「水」很有緣，但這次在遊艇拍攝跳水救人的戲心情跟之前很不一樣，之前是救心愛的人，這次是「被迫」要救情敵，相對來說心情輕鬆許多，所以特別在落海的動作上加入了肢體及臉部的表演，希望可以讓畫面呈現更不一樣的落水戲，他笑說這樣的表演方式蠻有趣的，邊落水還邊表情管理，把心中的膽怯藏好，用「帥」字完成演出。擁有救生員執照的他本以為自己泳技不錯，沒想到這回跳水戲碼，卻吃盡苦頭，拍攝當時正逢海水退潮，因導演要求的正是逆流方向，讓他游得很吃力，上岸後喘到不行，原以為這次落水會帥到底，結果還是狼狽收場。

陳志強笑說，在《炮仔聲》中跳水跳出心得，劇中不僅跳過游泳池，還跳過溪水，這次更是從遊艇跳入河中，他表示自己其實對「跳水」蠻有興趣的，如果有機會也會想要去挑戰「極限跳水」想要感受從高處躍入水中的快感，雖然自己很怕高，但很喜歡刺激感，想要挑戰自己的極限。陳志強不排斥劇情給他更多挑戰，像是劇中曾接觸過「西洋劍」，讓他覺得特別新鮮，希望之後也能因戲有更多的人生體驗解鎖。

從小想當體育老師的他，在《炮仔聲》挑戰不少體能考驗，陳志強表示自己的運動細胞很好，所以很少運動項目難得倒他，尤其球類運動特別拿手，連他不太常玩的撞球，也意外的得心應手，更自豪表示，小學第一次拿羽球拍打球，竟不小心打贏羽球隊的同學，讓他有點不好意思。因拍戲變瘦不少的陳志強，前陣子跟劇組休長假充電再出發，休假期間積極上健身房，食慾也漸增，吃胖練壯的他調整體態後重回劇組，希望往後在忙碌的工作中也能維持好身材。

這次劇組特地借了遊艇拍攝，「遊艇初體驗」的陳志強覺得非常新鮮，看著劉至翰在船上跟吳婉君求婚的情節，竟讓他冒起粉紅泡泡，直呼「也太浪漫了吧！」期待自己也可以來一場浪漫的遊艇求婚！劇中劉至翰與吳婉君頻放閃，陳志強在等戲時間竟動起歪腦筋，自顧自地展開「你把我女人，我只好把你姐」的小劇場，邀了一旁的梁家榕組CP，還拍攝情侶照上傳臉書，竟讓網友暴動討論「什麼！劇情神展開？」、「他們兩個蠻配的欸！」、「這組合我可以！」

網友開始敲碗陳志強與梁家榕在組「正浩沈董CP」，陳志強這時化身小粉絲笑說：「小時候就是看家榕姐的花系列的戲長大」如今跟她對戲，就像是偶像站在前面，滿腦子都是覺得梁家榕很美，更大讚自己都已經長大了，梁家榕卻都沒有變老，彷彿跟自己是同年紀的，開玩笑放話：「沈董要不要跟正浩談一場轟轟烈烈的戀愛。」

(中時 )