針對中國大陸購物平台淘寶以英商名義來台成立「淘寶台灣」，其陸資背景受到民進黨政府注意。大陸國台辦發言人馬曉光今天在例行記者會上聲稱，「民進黨當局」此舉是「挖坑、築牆」，損害台灣民眾利益。

馬曉光說，「雙11」（11月11日）電商購物節已在中國大陸成為「全民購物盛宴」，也獲得台灣民眾和企業「熱烈響應和踴躍參與」。「淘寶台灣」如今在台灣上線就地服務民眾和企業，並在今年「雙11」給予消費者諸多優惠，國台辦樂見廣大台灣民眾「獲得實實在在的好處和利益」。

馬曉光稱，「民進黨當局從來不把人民的利益當回事，處處斷路、挖坑、築牆，除了損害台灣民眾的利益福祉，不會有任何效果」。

《中央社》指出，淘寶台灣是由中國大陸知電商阿里巴巴透過英商克雷達公司來台成立並經營，受到各界矚目。但立法委員余宛如日前召開記者會表示，「淘寶台灣」的「跨境供銷」開店模式將掌控貨源控制賣家，重蹈中國大陸對台灣旅遊業「養套殺」模式，且其陸資背景更顯而易見。

經濟部投資審議委員會副執行秘書楊淑玲表示，投審會已調閱資料，若背後有陸資問題一定依法處理；如果發現台灣淘寶分公司確有經營未經許可的業務範圍，將依照台灣地區與大陸地區人民關係條例第93條之1條文查處，最重可處撤資。

(中時電子報)