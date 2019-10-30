國民黨總統參選人韓國瑜近期民調，始終和拚連任的蔡英文總統差距達10%以上，迫使韓國瑜自我安慰解釋「民調是冰冷冷的數字，民心是熱呼呼的感情」。因為，韓國瑜拜廟行程，常常民眾擠得水洩不通，而蔡英文的場子明顯人數不足，且欠缺熱情。對此，新竹市議會議長許修睿觀察分析指出，「民調母體被掌握在民進黨的交通部的中華電信手中，所以大家一定要相信自己，不要相信失真的民調，民調已變成為民進黨服務的工具。」

據《中評社》報導，新竹市議會議長許修睿今天就任中國國民黨新竹市黨部主委，他開口批評民進黨，砲火猛烈，指民進黨是一個割喉割到斷的惡質化政黨，治國無方，最會選舉，為了勝選可以一手皮鞭、一手胡蘿蔔，很多媒體與名嘴因此屈服了，打開電視隨時都是罵韓國瑜。

並針對韓國瑜近期民調偏低現象，許修睿分析，韓國瑜被很多媒體與名嘴扭曲抹黑，但仍從南到北被萬民擁戴，這就是人氣。目前，民調母體被民進黨的交通部的中華電信掌握，民調失真已變成為民進黨服務的工具。他呼籲選民絕不能讓名嘴影響選舉、操控國家的命運。

網友Du Freeman對電話民調亦有研究，他指出：通過大數據技術，把電話（固定電話和移動電話）與個人政治傾向，愛好聯在一起，區分出不同「群」。對不同「群」進行「任務」 型鎖定，對民調電話進行影響或不影響的功能。理論上，規模大的大數據公司和政府的「特殊部門」都可以操作，比如國家安全部門，軍隊信息戰部門等。所以，如果有「國家機器」介入或個人單位非法使用，那就不難理解為什麼韓國瑜的民調一直下墜的現象。

(中時電子報)