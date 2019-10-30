2019內埔產業聚落暨屏東酒廠米酒文化節推出「真人夾娃娃趣味體驗」，民眾可親自夾紅麴豬腳、花雕蹄膀等禮物。（潘建志攝）

2019內埔產業聚落暨屏東酒廠米酒文化節11月3日登場，展出屏東酒場及內埔工業區廠商的產品。（潘建志攝）

「米酒的故鄉在屏東！」為了推廣屏東酒廠及內埔工業區廠商的各式產品，11月3日將在屏東酒廠舉辦「2019內埔產業聚落暨屏東酒廠米酒文化節」，除了有千份麻油酒雞讓民眾免費享用，還有「真人夾娃娃趣味體驗」讓民眾「夾」回獎品。

今年米酒文化節是第5年舉辦，內容有創意料理廚神大賽、米酒盃圍棋比賽、酒香料理品嘗饗宴、屏東好味市集、台酒年終慶優惠，及多項音樂、歌舞表演活動，歡迎民眾參加；前一天11月2日則先舉辦第9屆蓬萊盃全國調酒暨托盤、咖啡大賽。

屏東酒廠廠長鄭明鐘表示，屏東酒廠位於內埔工業區內，區內廠商為了凝聚產業園區聚落的向心力，並活絡觀光工廠場域經營發展，這次由美和科技大學與屏東縣烹飪公會規畫創意料理廚神大賽，以「食材山」方式呈現業者產品與屏東在地新鮮農產。

3日上、下午將各辦理一場「麻油酒雞免費品嘗活動」，各500份以屏東酒廠生產的紅標米酒做出的麻油酒雞讓民眾免費享用；「真人夾娃娃趣味體驗」民眾可親自夾紅麴豬腳、花雕蹄膀等禮物；「屏東超農力技術展館」供民眾參觀，及「野薑花蜜米香體驗DIY」等體驗活動。

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(中時 )