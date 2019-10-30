屏東潮州30歲青農王嘉偉原本從事工程業，4年前返鄉和朋友合作興建綠能設施，並在太陽能電板下種電信蘭。他用之前工程管理方式來種植電信蘭，控制肥料及水份和病蟲害，已有不錯的成績，每天剪葉片到市場拍賣，都有500片左右。

王嘉偉剛開始時沒有經驗，只能向農改場及專業人士請教栽種及管理方法，靠著勤勞來彌補專業的不足。一般電信蘭會搭網室遮蔭，他則和朋友合種在共約6公頃大的太陽能光板下，既能發電又能種植，農電共存、一舉兩得。

他說，電信蘭夏天長得快，但品質較遜色，冬天最適合生長。種電信蘭看來不難，但肥培及管理很重要。剛種時因為陽光過強，造成葉片黃片，經過幾次改正，四週圍起黑網，將透光率降到50﹪上下，適合電信蘭的光度，才解決問題。

電信蘭重視肥培及水份，他利用工程所學專長，定時定量補充水份及肥料，每天紀錄工作進度及生長情形，也特別注重環境衛生，防止炭疽病及螺害。4年來他已陸續種植30萬株，年產量約110萬片，占國內市場1／8，除了批發台灣市場外，也預計外銷到日本。

(中時 )