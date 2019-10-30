備戰明年初的東京奧運第3輪資格賽，中華女足又有最好的實戰練兵機會了！由於北韓退賽，東亞足球聯盟今天在記者會宣布，由中華隊遞補參加今年12月在南韓釜山舉行的東亞足球錦標賽4強決賽。

這也是中華隊繼2010年之後，再次遞補北韓參加東亞4強決賽，與地主南韓、中國大陸、日本等女足勁旅交鋒。中華隊在去年底的東亞複賽拿下第2，僅次於3戰全勝的大陸隊，這次才能優先遞補。

中華女足為了備戰奧運資格賽，已在吳鳳科大進行長期集訓，11月還安排兩場國際友誼賽，分別是15日在台北田徑場迎戰泰國，與20日客場出戰緬甸。日籍教頭越後和男獲悉可以參加東亞決賽的消息，也表示相當開心，是讓球員提前適應高強度比賽節奏的好機會。

東亞4強決賽12月10至17日在釜山九德運動場進行，中華隊11日首戰日本、15日對南韓、17日遭遇大陸。東奧第3輪資格賽則是明年2月初，中華隊要依序對決澳洲、大陸與泰國，都是硬仗。

(中時電子報)