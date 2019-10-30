針對蔡英文29日出席「國家磐石獎暨海外台商磐石獎頒獎典禮」，被《中時》指稱遲到30分鐘一事，總統府發言人張惇涵30日駁斥，這是刻意錯誤報導，顛倒是非；然而，國民黨青年團前總團長呂謦煒卻質疑，《自由時報》也報導「蔡英文遲到33分鐘才抵達會場」，蔡英文政府對特定的媒體也太有針對性了吧？

呂謦煒於臉書發文指出，昨天舉行的磐石獎頒獎典禮，預定2點開始，蔡英文到2點33分才抵達會場。《中時》為此詳實報導，並稱蔡英文是「遲刻魔」，總統府發言人今天嚴厲批評《中時》偏頗報導，更說「無須刻意以錯誤報導，顛倒是非」。然而，看《自由時報》的報導，一目了然，「蔡英文遲到33分鐘才抵達會場」。《自由》跟《中時》都報導一樣的新聞，兩家媒體認證的遲到，總統府發言人居然還指鹿為馬，硬要說沒有，「不是遲到，只是延遲」！

呂謦煒指出，作為國民黨青年團前總團長，我不禁要質疑，蔡總統，妳確實是遲到了，不是嗎？妳對特定的媒體也太有針對性了吧？還是說，就像「私菸」跟「超買」、「重啟」跟「再轉」一樣，「遲到」跟「延遲」是不一樣的？

呂謦煒表示他並非主張公眾人物遲到是好事，守時是應有的美德，無論各黨各派皆然。然而，對在野黨總統參選人是否遲到用高標準檢視，對現任的總統卻輕輕放過，不是完全倒反了嗎？現任總統才更應該嚴格監督，民進黨與總統府的兩套標準，也太令人作嘔了吧？

(中時 )