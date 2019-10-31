資訊時代晶片為王，因此建立發展自主的CPU產業，建立自主可控的資訊產業體系，是產業發展的需要。中國科學院龍芯首席科學家胡偉武認為核心技術不能受制於人，晶片的應用廣泛，大到超級電腦，小到日常生活中的很多的用品，資訊時代電腦是核心，而電腦又以CPU，它的中央處理器為核心。北斗衛星導航系統，是中國正在實施的自主開發、獨立運行的全球衛星導航系統，2015年成功首發了北斗二代。

大陸如何發展自主的CPU產業

到了上世紀80年代，中國的電腦發展進入第二個階段，誕生了一批像長城、浪潮、聯想等市場化的電腦企業，他們實際上都採用了WINTEL模式，以集成式發展，繞過了CPU和作業系統這兩大技術難關，在PC市場佔有率迅速提高的同時，基本退出了兩大核心技術研發的戰場。2000年後，全球資訊產業進入高速發展階段，英特爾和微軟等大型跨國公司牢牢控制核心技術領域，而中國的資訊技術產業表面的繁榮卻建立在國外核心技術的基礎之上。

大陸如何發展自主的CPU產業。(圖/東南衛視)

中國科學院龍芯首席科學家胡偉武開始於2001年開始做龍芯CPU， 2002年9月，中科院計算所宣佈研究出第一枚中國芯，龍芯一號，這款高性能cpu晶片，標誌著中國人掌握了中央處理器的關鍵設計製造技術。2015年，龍芯轉虧為盈，終於開始逐漸適應市場，2016年，研製成功的龍芯3A3000處理器，被用在了北斗二代衛星的成功首發上。目前用龍芯的晶片客戶有500多家， 龍芯成功的建立發展自主的CPU產業，建立自主可控的資訊產業體系，也期許在2020年前，龍芯魴成為行業型的CPU龍頭行業。

(中時電子報)