中視八點檔古裝連續劇《一代女皇》，由知名演員潘迎紫、梁修身等人演出，相信是六七年級生的經典戲劇，1985年播出後創下極佳口碑，收視率最高51.4%，不僅讓當年飾演武則天的潘迎紫，事業攀向巔峰，由金佩姍演唱的主題曲《一代女皇》，至今仍讓戲迷朗朗上口。

『一代女皇』第1集（潘迎紫 樊日行 崔浩然 劉林 梁修身 郎雄）_1985年。（影片／中視提供）

潘迎紫當年演出《一代女皇》走紅，可說創下收視保證，超高收視率至今仍難已超越，其實武則天該角色有許多知名演員演出過，像是劉曉慶、潘迎紫、馮寶寶、賈靜雯和范冰冰，至於為何潘迎紫能格外受矚目，有人分析主要是潘迎紫在劇中飾演武則天和太平公主兩角色，不僅將幼年的武媚娘演得機靈可愛，又把當上女皇的武則天演得儀態十足，可說是將人物刻畫得深入骨髓，也讓她精湛演技大獲好評，此外劇中服裝香港雖由著名服裝設計師孔權開設計，但為了能表現武則天富貴之相，潘迎紫更是親自與設計師熬夜數日研究武則天服裝，還自費訂做首飾與配件，都足以見識到她對角色的融入及用心，也難怪能深受觀眾喜愛。

潘迎紫雖然事業得意，但情路卻相當不順遂，她27歲時曾與當紅男演員陳鴻烈結婚，當時一度想隱退專心於家庭，不過卻因為陳鴻烈多次出軌，最後在忍無可忍之下，決定離婚斬斷8年婚姻，之後雖曾傳出搭上富商景百孚，但據悉潘迎紫因為上一段婚姻受傷太深，不敢再談戀愛，甚至當眾宣稱：「如果娶我，要連爸媽一起娶」，至於空窗許久是否有新戀情？她表示年齡差距不是問題，只要彼此能夠心意相通就好，也公開擇偶條件，表示喜歡充滿愛心的男人，除了要愛她，也要愛她的親友，但重點是不要長得太帥，不然會很沒安全感。

潘迎紫年近7旬，但不見歲月在臉上留下痕跡。（圖／中時資料照）

中視開播50年來創造不少經典戲劇、綜藝節目、重大新聞等，至今仍流傳在各媒體平台上，中時電子報自今10月28日起晚點九點，推一系列報導「黃金九點檔～中視50」，即針對中視重要經典節目再現外，並加入更多時代議題的結合下， 賦予更新生命，讓讀者回味這些跨時代巨作的演進歷程。

《一代女皇》劇情大綱主要描述唐太宗貞觀元年，荊州都督武士彠之妾楊氏產下一個女嬰，被取名為「媚娘」，星相大臣李淳風看了星象表示：「大唐江山，在三代之後，將會易主，為一女子所篡」，也開啟武則天的故事，當年動畫技術尚未像現今如此發達，為了拍攝劇中太子與魏王競技的搏虎項目，製作單位先以每一至二萬元租用真虎，製作人在訂做一隻幾可亂真的假虎，用於拍攝某些近距離的鏡頭，可以說是相當克難，像是武媚娘鬥虎就是其中一幕，而製作單位如此用心，也難怪能在當時創下超高收視率，也是一部難以超越的經典戲劇。

(中時電子報)