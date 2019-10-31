即使美國總統大肆宣揚獵殺伊斯蘭國首腦巴格達迪戰績，但仍擋不住政壇上持續延燒的「通烏門」案，繼美駐烏克蘭最高外交官員作證後，美國安官員文德曼29日在書面證詞中表示，曾目擊川普在電話中施壓烏克蘭，提供要求其提供政治幫助，並強調川普的行為令他非常不安，因此向上級舉報。對此，川普在文德曼閉門聽證前，再次在推特上大爆走，連續怒發推文抱怨。

繼美駐烏克蘭最高外交官員作證後，美國安官員文德曼29日在書面證詞中表示，曾目擊川普在電話中施壓烏克蘭，提供要求其提供政治幫助，是「通烏門」案至今最強有力證據。

綜合外電報導，川普先前遭爆與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）通話中對其施壓，以近4億美元軍事援助為交換，要求澤倫斯基調查民主黨總統候選人之一、前副總統拜登（Joe Biden）其子韓特（Hunter Biden）與烏克蘭天然氣公司Burisma的關係。雖然川普一再聲稱拜登父子涉及貪汙，烏國軍援與此無關，但仍遭懷疑是藉此打擊政敵，不僅違反美國「競選資金法」，目前也遭眾院發起彈劾調查。

關於「通烏門」彈劾調查，除了美駐烏克蘭最高外交官員泰勒（Bill Taylor）證明瞭先前「吹哨者」對川普施壓烏克蘭的指控之外，美國家安全會議烏克蘭專家、陸軍中校文德曼（Alexander Vindman）在閉門作證的書面證詞中表示，「那通電話讓我擔心。我認為要求一個外國政府調查一名美國公民是不恰當的，而且我擔心美國對烏克蘭的支持將受到影響」。

曾在伊拉克遭炸擊受傷後獲頒紫心勳章（Purple Heart）的文德曼，是首位出面作證的白宮官員。他在證詞中表示，曾聽見川普在7月25日的電話中施壓烏克蘭總統澤倫斯基，且若烏克蘭對拜登父子和Burisma展開調查，這有可能被解讀為黨爭，毫無疑問將讓烏克蘭失去至今得以保持來自美國兩黨的支持；他並強調，「這是基於我幾十年的經驗和訓練、責任感以及在指揮鏈內運作的義務」。

文德曼也指出了川普與澤倫斯基通話前兩周的一場會議中，美駐歐盟大使桑德蘭（Gordon Sondland）會中指出，只要烏克蘭當局對拜登兒子展開調查，就可換取川普與澤倫斯基一對一會談。文德曼表示，「我當時向桑德蘭大使表明，他的話是不恰當的，調查拜登父子的要求跟國家安全沒有任何關係，這種調查不是國安會應該介入或推動的」。桑德蘭在會議中所言，泰勒先前證詞也有提過。

外界認為，來自白宮文德曼的證詞，恐比較先前作證的文官更難以駁斥，是「通烏門」案至今最強有力證據。對此，川普在眾院外委會閉門聽證會前在推特上表示，「為什麼那些我從來也沒有聽說過的人就那通電話作證。只要讀一讀通話記錄，彈劾騙局便可收場！烏克蘭就說了沒有壓力」。

Why are people that I never even heard of testifying about the call. Just READ THE CALL TRANSCRIPT AND THE IMPEACHMENT HOAX IS OVER! Ukrain said NO PRESSURE. https://t.co/VYmW8bYcgS — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 29, 2019

至於彈劾調查進度，民主黨資深幕僚表示，眾議院將於31日進行第一次正式表決，替總統川普彈劾調查工作下一階段鋪路，包括即將舉行的公聽會。

(中時電子報)