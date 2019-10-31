籃網明星後衛厄文又成休息室毒瘤了嗎！先前分別在騎士、塞爾提克等隊鬧過事端的厄文，如今遭到《ESPN》記者麥克穆蘭爆料，除了不願配合籃網收集球員個人資訊，更在今年NBA大陸賽期間，拒絕跟隊友、教練與管理階層溝通。

厄文搞出這種休息室內風暴，應該已經算是累犯了，先前待在騎士，他跟「小皇帝」詹姆斯鬧不合，主動跟騎士提出交易申請跳槽塞爾提克，上季卻先公開承諾續留波士頓，然後引爆跟年輕隊友之間的矛盾衝突，今夏又轉到籃網發展。

面對厄文又鬧風波，身為好友的杜蘭特當然要替他說話，「厄文是個藝術家，你必須讓他一個人靜靜，因為他太在乎比賽，他有自己做事方式，且有成為一名偉大球員與隊友的無形特質，只要他為每場比賽做好準備，我都支持他。」

不過這種心情不好就不理人行為，讓厄文很難真正成為球隊領袖，前NBA球員帕金斯批評，「你們為何認為厄文會變好？我覺得他永遠長不大，就以我聽說情況，尼克知道厄文性格大有問題，個人情緒經常影響全隊，才不考慮簽他。」

(中時電子報)