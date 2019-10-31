波格特把自己推特大頭照換成數錢手勢照片。(摘自波格特推特)

澳洲中鋒波格特看起來怎樣也不願改變自己批評國際籃總(FIBA)立場！FIBA日前宣布，在世界盃準決賽刻意跟裁判比出數錢手勢，賽後更在混合採訪區大罵FIBA垃圾的波格特，確定判罰8000瑞士法郎，折合台幣約24.5萬元罰款。

沒想到在FIBA宣布波格特罰款後，波格特隨即更換自己推特大頭照，換成自己在比賽中跟裁判比出數錢手勢的照片，擺明就是不肯學乖，且暗示FIBA根本不願接受裁判尺度有問題的抗議，或許對波格特來說，這點罰款根本不放眼裡。

畢竟邁入自己職業生涯末期，波格特最近反而在社群媒體上砲火猛烈，先前砲轟大陸游泳名將孫楊，更跟大陸網友在網路上互罵，造成他在今年大陸世界盃期間，只要一拿球就遭瘋狂噓聲伺候，但他仍借火箭總管莫瑞風波嘲諷大陸。

姑且不管那場澳洲出戰西班牙的世界盃準決賽尺度如何，波格特選擇利用最糟糕的方式發洩怒火，也早已得罪許多大陸網友，不過對他來說，最多以後不再前往大陸，以他效力NBA長達14個球季來說，他根本早就賺夠了，也賺飽了。

(中時電子報)