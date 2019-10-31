受貿易戰及華為事件影響，美國科技重鎮矽谷近期瀰漫一股抗拒大陸科技人才的氛圍，相較之下，印度人更受歡迎。不過其實不只是貿易戰影響，矽谷捨陸親印源自於長遠的文化差異，美國人坦言，和印度人相處比較自在。

香港《南華早報》報導，印度科技人才在美國蓬勃發展，相較之下大陸工程師卻在掙扎獲得當地人認同。這個現象從兩國元首2015年9月在美國招商獲得的反應就可窺見一二，當年大陸國家主席習近平端出「中國製造2025」政策，鼓勵微軟、蘋果等科技巨擘到大陸設立研發中心，當地媒體卻報導，「4名選區共和黨議員相當猶豫要不要會晤習近平。」同一周，印度總理莫迪也在矽谷會晤臉書、谷歌等科技公司執行長、並發表演說，可容納18,000人的體育場爆滿。

曾參加兩位元首歡迎晚宴的作家曼紐爾（Anja Manuel）表示，莫迪的歡迎茶會讓人感覺印度想要和美國建立緊密關係，習近平的歡迎茶會氣氛則顯得很正式，和大陸相比，印度和矽谷的關係更為緊密，參加印度人場子的氣氛也比較舒服。她說，美國科技高層開始關注起大陸，擔心遊戲規則不公平，另外，「其實私底下有幾位CEO都不太願意和習近平合照。」

面對留美工程博士人數是印度的3倍，受青睞的機會卻不如印度人，當地大陸社群也注意到這股趨勢，他們開始反思為何印度人做得到，自己卻不能，熟知內情的匿名人士說，這在矽谷大陸社群中是相當夯的話題，「他們想知道如何填補這個空缺。」

報導分析，除了貿易戰及華為問題增加美國對大陸的不信任感及間諜疑慮，北京希望成為科技大國的野心也讓矽谷警覺，擔心所謂的雙贏最後會因為大陸對內部企業的補貼政策而演變成單邊受惠，資訊審查、各種市場限制以及竊取技術等印象，也讓矽谷對大陸的觀感更加負面。

印度科技人才深獲矽谷喜愛，最早可從留學生文化說起。1970年代留美印度學生逐漸受到注目，他們畢業後留在美國工作，從客服中心、顧問再到軟體業，全部有印度人的影子，他們逐漸融入美國公司，也愈來愈受到信任。相較之下，大陸學生取得學位後同樣留在美國，但是多數人的專長在硬體，導致他們和美國同事鮮少有合作進行專案的機會；此外，比起在加州草創新公司，多數人更傾向將技術帶回大陸，即便有愈來愈多美國企業對投資大陸展現興趣，但雙方之間的關係僅止於交易往來。灣區協會經濟研究所資深主任藍道夫（Sean Randolph）分析，大部分國家都專注在讓自己的公司融入矽谷，可是大陸卻專注在矽谷找到可以投資、支持的新創公司，爾後再將技術帶回大陸，「從許多方面來看，基於市場經濟，和印度發展出的關係較為自然，至少沒有政治力覆蓋。」

文章還提到大陸教育體制的缺陷可能是其中因素，就算是英文能力不那麼受重視的工程專案，大陸科技人才在管理需要同時監督、激勵不同團隊的專案時，表現似乎不盡人意，專家葛里克曼（Corey Glickman）推測，在與各國同事共事的環境下，一些年輕的大陸工程人員受挫能力似乎比印度同事還低，「印度人的恢復力更強。」

(中時電子報)