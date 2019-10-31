前台灣惠普科技董事長黃河明晚間傳來墜樓身亡噩耗，而他的愛妻就是我國首位女民航局長沈啟，夫妻2人鶼鰈情深，2015年沈啟退休後，就和她至愛的丈夫一起投入協助脊髓損傷者的公益事業。

在退休與同仁談話中，沈啟說，將隨夫婿黃河明投入協助脊髓損傷者社會謀生能力的公益事業。她說，很多脊髓損傷者都太年輕，一定要幫助他們回社會。

身為我國首位女民航局長，沈啟從航管員做起，在民航局有43年的資歷，擔任過航空站副主任、助航組組長、航管組組長、飛航服務總台總台長，民航局各業務都相當熟悉。

(中時電子報)