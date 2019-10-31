鶼鰈情深 黃河明妻子沈啟為我首位女民航局長 00:022019/10/31 中時電子報 吳家詮 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 黃河明與妻子沈啟夫妻鶼鰈情深。（圖取自黃河明臉書） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 前台灣惠普科技董事長黃河明晚間傳來墜樓身亡噩耗，而他的愛妻就是我國首位女民航局長沈啟，夫妻2人鶼鰈情深，2015年沈啟退休後，就和她至愛的丈夫一起投入協助脊髓損傷者的公益事業。 在退休與同仁談話中，沈啟說，將隨夫婿黃河明投入協助脊髓損傷者社會謀生能力的公益事業。她說，很多脊髓損傷者都太年輕，一定要幫助他們回社會。 身為我國首位女民航局長，沈啟從航管員做起，在民航局有43年的資歷，擔任過航空站副主任、助航組組長、航管組組長、飛航服務總台總台長，民航局各業務都相當熟悉。 台灣惠普前董事長黃河明墜樓身亡 (中時電子報) #沈啟 #黃河明 #局長 也許您會感興趣 推薦閱讀 人物剪影－財金部會官員 女力當家 04:092019/10/27 財經要聞 與善同行！國際扶輪日捐款助兒少，千人上街反毒 20:002019/10/27 生活 桃園市經濟發展局長郭裕信：交通便捷人才豐 回流首選桃園 04:102019/10/30 產業特刊 陳菊市府環保局長李穆生洩密 遭判決撤職 10:292019/10/30 社會 台灣惠普前董事長黃河明墜樓身亡 23:172019/10/30 社會 桃園前經發局長 涉賄還索威爾剛 23:412019/10/30 社會 社會熱門新聞 台灣惠普前董事長黃河明墜樓身亡 - 社會 飆罵館長有7前科 前國安局上校下場不樂觀 - 社會 罵陳明文「臭卒仔」被告 林國慶請法官直接判 - 社會 北港香爐？7男警與1女警搞不倫 - 社會 沒有手煞車驗車也過 陽明山車禍案 檢搜桃園鴻湧代驗廠 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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