近日有網友PO照爆料，她與兒子兩人分一半吃好市多牛肉捲後才發現有異物，竟然是ㄧ條「塑膠線」！她看了超傻眼直呼：「我已吃完了！OMG這也太誇張了？」

一名媽媽在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」PO照片爆料，某天晚上回家拿了在好市多買的牛肉捲跟兒子一人一半分著吃，結果兒子竟然吃到「塑膠缐」，照片中可見塑膠缐還有一半包在牛肉捲裡的樣子。媽媽因此驚慌，大嘆說：「我已吃完了！OMG😱這也太誇張了？」

照片一出後也讓其他網友看了驚呆，「想到昨之前的螺絲…」、「吃過同樣塑膠線+1 顏色還一樣的」、「看到才能挑掉，沒看到直接吞下去了」、「海龜：大驚小怪」、「應該要告知好市多請他跟廠商說」、「感覺好市多的品管是靠消費者在把關的，自求多福」。不過還有人自我安慰說，「吃的東西難免啦⋯總比鐵絲好很多」、「前天麵包裡有螺絲更誇張吧」。

結果兒子竟然吃到「塑膠缐」，照片中可見塑膠缐還有一半包在牛肉捲裡的樣子。（圖/摘自Costco好市多 商品經驗老實說 FB）

(中時電子報)