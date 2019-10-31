該網友表示，菲律賓航空的餐點簡直讓他驚呆，根本難以下嚥 (圖／翻攝自PTT)

就算從日本出發，委由日方空廚所做的飛機餐，菲航一樣讓人傻眼 (圖／翻攝自PTT)

網友在PTT八卦版貼出照片，表示自己搭香港回台中的班機，看到送來的雞肉麵瞬間沒胃口，直接退還給空姐，詢問鄉民們有沒有｢最難吃的飛機餐是什麼」的八卦，意外釣出資深達人「機餐王」回應，機餐王介紹了20多家航空的餐點，同時點出了心目中最好吃與最難吃的航空，震撼不少鄉民。

這名機餐達人開頭就先說結論，表示自己吃過最棒的機上餐是日本名古屋出發的國泰航空餐點；而最難吃的就屬菲律賓航空了，就算是從日本出發照樣讓人難以入口。

原PO補充說，由於機艙的氣壓導致味覺遲鈍，因此機餐食物通常都比較重口味，且機餐好不好吃外，除了本身品質外，關鍵就在於機組員控制烤箱的功力，他舉自己搭虎航為例，明明都是一樣的排骨飯，但不同組員處理口感就差很多，有些組員就會把白飯直接變鍋巴、青菜變乾燥花。

原PO接下來介紹了洋洋灑灑將近20種的飛機餐，並附上照片，其中也包括了極為推薦、國泰航空的紅酒燉牛肉佐馬鈴薯泥，以及覺得最可怕的菲律賓航空餐點，原PO直說，搭菲航之前，從沒想過台北出發的機上餐點可以如此難以下嚥，就連日本出發的也一樣。

鄉民看完紛紛大推：「你機餐系？」、「這已經是機餐大師了」、「看完我餓了...」、「芬蘭航空的斯堪地那維亞套餐才可怕」、「我覺得聯合航空才是難吃中的難吃」、「華航飛韓國超讚」、「我跟我媽覺得虎航炒米粉超好吃」、「空中美食家4 NI？」、「華航馬鈴薯蛋派吃到怕」，更有人網友爆料自己做過航空空廚，大廚都只是掛名，實際上都是外勞在炒的。

(中時電子報)