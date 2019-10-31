為了推動「孝親敬老」社會正能量，由旺旺集團、旺旺中時媒體集團聯合新北市政府，舉辦的「讓孝順成為一種習慣」公益演唱會，30日在新北市政府3樓多功能集會堂舉行，白冰冰與陽帆擔任主持人，飛兒樂團（F.I.R.）、光良、家家、周蕙、曾淑勤等藝人輪番演出。參與的貴賓有旺旺集團董事長蔡衍明、新北市市長侯友宜、旺旺集團副總裁蔡旺家、中國時報社長兼總編輯王綽中、中天電視董事長兼總經理潘祖蔭、伊林娛樂副董事長陳婉若、旺旺中時媒體集團公共事務處處長施明黎、旺旺中時文化傳媒（北京）公司總經理林淑黛、工商時報社長陳國瑋、時報資訊社長賴岳謙、周刊王社長陳肅瑜等人出席。

蔡衍明很感謝新北市市長侯友宜與民眾的支持，笑說：「我一上台講話會緊張。」他謙虛說，自己最沒資格談孝順，憶起幼時在家中，是讓父母最擔心的孩子，加上母親在他22歲時過世、父親在他30歲時逝世，來不及與父母分享成功，是他至今的遺憾。

談到過去大家覺得對長輩撒嬌、孝順會很害羞，因此他提倡「讓孝順成為一種習慣」，「變成習慣就不會害羞，大家就會常常去做！」他還打趣說：「以前24孝都是騙人比較多，現在要適合現代的人。」他鼓勵大家成功後要主動回饋父母，「孩子要知道父母需要什麼，像是年紀跟我一樣的會害羞開口，當小孩要用心了解父母需要什麼。」也感性說：「這輩子會是父子、母女都是緣分。」他和白冰冰一起大呼：「要把愛說出來，各位長輩我愛你！」台下觀眾也回：「旺董我們也愛你！」

光良為開場嘉賓。(羅永銘攝)

周蕙行孝為母三遷。(粘耿豪攝)

光良昨擔任開場嘉賓，用美聲帶來〈第一次〉、〈童話〉兩首好歌。來自馬來西亞的他，和家人感情好。因長期在台生活，遠距離讓他更加珍惜和家人互動，他笑說：「真的要特別感謝網路，教我爸媽用網路跟我視訊對話。」他也提到雖然工作很忙，父母也會常常來台灣，「彷彿把家的感覺帶來台北。」

如何善盡孝道？光良說，只要有時間會帶家人去旅遊，雖然家人總會說不用，「但你做了他會很滿足，有開心的表情。」光良今年將在台灣跨年，預告會準備特別演出給歌迷。周蕙接力熱唱〈千言萬語〉、〈再看我一眼〉，全場氣氛熱烈，她與高齡近80歲的母親感情融洽，一直都與母親同住：「孝親我當之無愧！」她透露為了讓哥哥就近陪伴探視媽媽以及就醫方便，為母三遷，她將買房子搬家，作為送給媽媽明年80大壽的禮物。

家家呼籲及時行孝。

家家昨獻唱〈家家酒〉及新歌〈沒有錯〉，談及媽媽過世3年，家裡剩阿公和父親，呼籲大家要及時行孝，「親人真的很需要陪伴。」雖然媽媽已不在了，總感覺仍陪在她身邊。家家說，有時壓力大，像是發片、演唱會前，還是會透過臉書傳私訊給媽媽，「雖然這方式有點傻氣，但還有個地方讓我證明（媽媽）存在，這讓我心裡舒坦一點。」家家是原住民，會和家人親吻臉頰、擁抱等肢體動作表達愛，不過因為工作忙碌，陪伴家人的時間不多，而爸爸近來身體微恙，讓她「覺得很愧疚，幾乎都是大姊照顧」。

Lydia用唱歌孝親

F.I.R.壓軸登場。(粘耿豪攝)

曾淑勤共襄盛舉。(粘耿豪攝)

F.I.R.昨壓軸登場，嗨唱組曲〈Lydia〉、〈造夢者〉、〈我要飛〉，並獻唱第一屆孝親獎得獎作品〈夢裡知多少〉、熱門歌曲〈星火〉。阿沁先前擔任旺旺孝親獎評審，大力推廣孝親敬老的正能量活動。陳建寧也說很榮幸參與盛會，他父親因2度中風，導致失智、不能認人、生活無法自理，他感嘆過去工作忙，太少時間陪伴父親，十分後悔，「不論長輩幾歲，一定要多花時間、及時陪伴。」Lydia則坦承從小跟奶奶一起長大，小時候不懂事，偶爾跟奶奶吵架，長大之後發現奶奶很辛苦，「奶奶很喜歡聽我唱歌，她說聽我唱歌的時候她覺得很幸福，奶奶晚年的時候，我也會握著她的手唱歌給她聽。」

此外，伊林娛樂藝人夏如芝、李明川、及曾淑勤、喜歡音樂練習生曹家齊、林佳辰、黃文廷、陳水豐和呂植宇也共襄盛舉。（相關新聞刊B2）

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