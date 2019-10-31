世棒12強賽中華隊投手劉致榮退隊有其原由，主要是教練團拒絕被「勒索」，快刀斬亂麻讓尚未出現「傷勢」的劉致榮離隊，以保全團隊的靈活調度，因而造成雙方皆輸的局面。

劉致榮的退隊讓很多人感到意外，可是中華隊教練團一點都不意外，因為劉致榮自從與美職紅襪隊簽約後，參賽態度丕變，開始有投球數的限制，教練團認為，有「一」就有「二」、甚至接「二」連「三」，因此未來將會困擾調度！

昨（30）日兼程返國的胡智為表示，他這次參加12強賽沒有投球限制，但他相信教練團會有很好的設限，所以胡智為相信教練團、教練團也敢於托付球員，球員與教練團互為一體才能激發最強戰力。

而劉致榮卻是反其道而行，投球的要求從「未見」到「預見」再變成「浮現」，讓教練團調度他的出賽感到掣肘，完全不相信教練團的作為，只好提前分道揚鑣，免得用起來尷尬，也算是順水推舟保護他的手臂之意。

胡智為表示，這次參加12強賽的期許是為了國家而與大家一起把球賽贏下來，他認為，整個團隊都很優秀。本來劉致榮的加入受到眾多國人期待，沒想到陣前出招而退賽，對中華隊、劉致榮而言，這是「雙輸」的選擇！

(中時電子報)