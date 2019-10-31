一名女消防在辦公室與分隊長激情演出，聲音外洩引起替代役注意，遭役男錄影後威脅，要求女消防與自己交往，全案曝光後結局大逆轉，就連警方都看不透。

根據《ET新聞雲》報導，這名女消防外表亮眼，還有魔鬼身材，時常貼出自己腹肌照片，但過往就與有家室的分隊長搞不倫，才被調職至新北，現在卻又搞上該局已有女友的分隊長，兩人在辦公室激戰時聲音太大聲，吸引到替代役男注意，發現後隨即拿出手機錄影。由於這名役男心儀女消防已久，但不論如何追求都被拒絕，疑似藉由此事件要脅女消防與自己交往，女消防擔心影片外露，與分隊長分手並轉與役男交往。

事件曝光後，3人都被記過調職，消防局表示雙方皆坦承不諱，女方也因此情緒不穩入院治療。然而奇怪的是，當初原本懷疑女消防是因役男要脅而與其交往，卻在審理案件時，女消防不願提告，且不斷為該名役男求情，希望役男可以順利退伍，讓警方與消防局都百思不得其解。

(中時電子報)