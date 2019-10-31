台灣首部科幻機器人動畫電影《重甲機神：神降臨》，從構思到正式上映歷經整整12年的時間，不僅在動畫設計上嘔心瀝血，製作團隊更顛覆了台灣動畫過往由一位聲優替多名角色配音的傳統，不惜成本地堅持每個角色皆由不同聲優配音，希望讓角色形象更為鮮明。而本片邀請到的聲優陣容更是華麗堅強，不僅有配音《銀魂》志村新八的江志倫、《蠟筆小新》正男及園長的宋昱璁等台灣知名聲優的加入外，還邀請到分別為《探險活寶》冰霸王及《還珠格格》永琪配音的重量級資深聲優夏治世與康殿宏為本片獻聲，讓動漫迷期待萬分，興奮留言：「台灣大牌配音全到齊！」

不僅如此，電影公司30日加碼公布片中「神秘彩蛋角色」將由台灣超重量級配音員劉傑「發聲」，這位以《名偵探柯南》「工藤新一」一角而廣為人知的資深配音員劉傑，是台灣觀眾最耳熟能詳的聲音，在接下這位「神秘角色」後，身為大師等級的劉傑卻甘為本片卯足全力，不僅一口氣錄下多種詮釋方式供導演選擇，甚至收工後還主動要求重錄，只為達到最好的效果，令導演黃瀛洲大讚：「劉傑老師超厲害，一開口就掌握精隨！」而此神秘角色在劉傑的專業配音下，展現出的強大氣場，一字一句都氣勢十足、令人震懾，也為本片增添更多懸疑感。除了對角色配音的要求外，本片在動畫的製作上更是精益求精，導演黃瀛洲透露，為了完成這部電影，整個團隊看遍了上百部機器人動畫，集數更高達上千集！不過本身就是動漫迷的黃瀛洲導演不喊累，反而開心直呼：「甘之如飴！」

而談到本片最困難的橋段，黃瀛洲透露為了一場關鍵機器人「霸律皇」的登場畫面，讓團隊耗盡心思，為了那短短五分鐘的畫面，團隊整整花了將近半年的時間構思及製作，他解釋道：「不只是因為機器人的整體構造及動作設計都要單獨製作外，更重要的是希望讓『霸律皇』以最流暢且霸氣十足的方式登場！因此在動作及分鏡的設計上構思了非常久的時間，希望觀眾能看得熱血沸騰、情緒高張，感受到『救世主的霸氣』！」而引頸期盼的粉絲們也熱情搞笑回應：「才五分鐘竟然花了半年製作，讓我等那麼久，還不用新台幣進戲院制裁？」「碗都快敲破啦！」，該片下月8日上映。

(中時 )