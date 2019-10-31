台中市四分局白姓警務員，遭檢舉疑向被警方所查獲盜採砂石業者收賄，台中地檢署檢察官指揮台中市調查處人員前往四分局及住處搜索後，帶回白男及在同分局任職的李姓妻子偵訊，檢方以白男涉嫌重大向法院聲請羈押，而李女則請回，法院深夜開羈押庭審理，裁定收押禁見。

據了解，四分局兩線兩星的白姓警務員在今年7月調任四分局，遭舉發在1年多前於市警局擔任犯罪預防工作任內，遭警方查獲盜採砂石的業者請他幫忙，白男向業者收賄，允諾協助處理。

台中地檢署檢察官指揮法務調查局台中市調查處人員，在29日前往他的住處及辦公室搜查，向警方調相關資料，並將白男及同在四分局擔任研考工作的李姓妻子被帶回漏夜偵訊，李女以證人身分接受調查。

檢察官認為白男涉嫌貪瀆等重罪，且有串證之虞，30日向法院聲請羈押禁見，而李女則予以請回，台中地方法院法官深夜開聲押庭審理，裁定羈押禁見。

(中時 )