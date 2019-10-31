資深媒體人陳揮文建議韓國瑜挖角學姐。(取自陳揮文YouTube)

資深媒體人陳揮文近日對韓國瑜不斷獻計，先是建議韓國瑜別談藍綠，只要說清楚與馬英九、蔡英文不同，就能贏得2020大選，昨晚直播又吐驚人之語，直言若自己是韓國瑜政治幕僚，會建議他去挖角「學姐」黃瀞瑩，令大批韓粉好意外！

陳揮文昨晚在直播節目中直言，韓陣營只有葉元之與何庭歡這2位年輕戰將還不夠，建議應把黃瀞瑩也挖來，「因為她在台北市政府待了2年，大概也就是這樣子，民眾黨這個黨我相信學姐也很清楚，這個黨沒什麼用。」

陳揮文稱如果他是韓國瑜，一定會去挖角、重金禮聘學姐，或向柯文哲借將，請學姐來幫忙輔選，陳揮文直言韓國瑜現在迫切需要年輕人幫忙，「我覺得以學姐她自帶流量這樣的一個影響力的話，韓國瑜應該是要…，我覺得要廣納人才啦，特別是年輕人。」

陳揮文更爆料，據他側面了解，韓國瑜朋友中有人跟學姐很熟，若今天學姐棄柯投韓，那韓國瑜整個聲量就起來了。對於網友意見不一的評論，陳揮文回應他認為學姐對韓有加分效果，但若網友認為沒有，他也尊重。

(中時電子報)