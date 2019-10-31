「2020蔡英文總統連任官方網站」正式上線，最大的亮點就是開設「論文真相」專區。旅美學者林環牆對此提出多項質疑，指蔡英文在LSE求學的時間是2年？還是3年4個月？而且英國校方補發學位證書只限一次，但蔡竟有兩份補發證書，也讓人懷疑真實性。

林環牆在臉書質疑指出，2016年蔡當選總統時，LSE的院長發布祝賀新聞稿時，稱蔡為Tsai Ing-wen，並没有冠上博士(Dr.)的尊稱，在新聞稿裡則僅提蔡為LSE的畢業生。蔡的學生紀錄裡，1982-83與1983-84兩個學年度沒任何註冊紀錄，也没有論文指導教授，更是没有任何通過口試與繳交論文的登錄。

針對蔡的博士論文是否存在？林環牆指出，倫敦大學議會圖書館與高等法律研究院從未收過蔡的博士論文，而且那本存放LSE圖書館非正規的黑皮論文，特別是格式不一等不尋常問題，這些問題包括：缺頁、手改、穿越時空的電腦排版、美式拼音、頁數不連號、沒有總結論等。其中「穿越時空的電腦排版」最令人駭異！並且該論文還設有許多嚴格的閱覽規定，包括：不准影印、拍照以及掃描，確實令人懷疑。

林環牆認為，蔡英文984年回國後應聘教職，蔡應聘「客座副教授」，還是「副教授」？蔡2012年透露，1983年學成歸國，稱自己是法學博士，任職政大「客座副教授」。不過在那個年代若有博士學位，一定直接被聘為副教授，不是客座副教授。

(中時電子報)