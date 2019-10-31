2019年10月2日星宇航空舉行「JX Style制服暨機艙發表會」，星宇航空董事長張國煒親自出席發表會。（資料照／王德為攝）

星宇航空的第一架新機於28日上午由董事長張國煒親自駕駛回台，這也宣示著將開啟台灣航空業新一輪的戰國時代。一路走來，張國煒相當務實且注重專業的態度，吸引許多航空迷喜愛，沒有將他視為一般富二代。究竟為什麼有如此魅力？命理教育協會理事長楊登嵙從張國煒面相來分析，指出其中藏玄機，他還因此一句話評論張國煒「東山再起指日可待」。

楊登嵙對《中時電子報》表示，從八字來分析，張國煒59年次的張國煒屬狗，楊登嵙指出2018年是張國煒的太歲年，會面臨「劫財」，好在張國煒屬「土命」，「土命」於五行上來說代表是敦厚型，雖然曾發生不如意的事，卻也不會因此過度鬱鬱寡歡，一蹶不起。

楊登嵙接著分析面相，他指出張國煒的眼神敦厚，眉毛跟張榮發一樣厚實代表做人誠懇，相對來說讓他的人際關係好、貴人也多 ，更能海納百川；加上沒有心機，可以讓他事業上敵人減少，人脈就是錢脈。另外，處事上對事不對人，算是個好老闆。

楊登嵙表示，今年50歲的張國煒運勢走到鼻子，從面相來看，張國煒屬於「獅子鼻」，鼻頭有肉再加上鼻翼有力不外露，意謂著能賺大錢更能將所賺的錢存下來。「老運」好不好要看下巴，而張國煒的下巴渾厚，楊登嵙說明，這代表，張國煒「東山再起指日可待」。

最後楊登嵙提到，去年是張國煒的太歲年，但今年到明年將開始步上軌道，但明年是最辛苦的一年。楊登嵙也表示，其實張國煒自己就很會賺錢了，從他被迫離開長榮卻仍走出一條自己的路，從零開始打拚到目前的成果上，更是讓人期待。

張國煒親駕星宇航1號機 全台首架A321neo抵台 (影/中天新聞)

(中時電子報)