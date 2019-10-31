今天受東北風影響，東北部及東部地區一整天有雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，氣象局也針對宜蘭地區發布大雨特報，北部及東南部也有局部短暫雨，中南部仍維持多雲到晴，午後山區有零星陣雨。另外，過去5年來相對嚴重的沙塵暴，從昨天清晨開始影響台灣，高屏空品區為「紅色警示」等級，敏感族群請做好防護。

氣溫方面，各地清晨低溫約21至23度，白天北部及宜花高溫約23至26度，一整天偏涼，其他地區高溫約28至30度；清晨東半部及北部局部地區都有明顯雨勢，尤其是宜花地區民眾要特別留意局部大雨或豪雨。

另外，今年秋冬第一波自境外吹入的沙塵暴，從昨天清晨開始影響台灣，推估會影響至今天。環保署表示，此波東北風不強也不溼，沙塵移動速度緩慢，昨天上午影響北部，午後起開始影響南部至今天，算是過去5年來相對嚴重的一波。根據行政院環保署空氣品質預報資訊，中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖地區地區為「橘色提醒」等級；高屏空品區為「紅色警示」等級；宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗空品區為「普通」等級。

(中時電子報)