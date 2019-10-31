距2020總統大選還有70幾天，綠粉專瘋傳一份大選試算表，支持者投票率韓95%、蔡70%，韓小贏蔡。民進黨台北市議員高嘉瑜坦言，選戰最後的結果，確實會非常的接近。

高嘉瑜在政論節目《平論無雙》指出，一朝被蛇咬，十年怕草繩，因為去年高雄市長選舉，陳其邁就是掉以輕心，因他是優勝者就冷處理，讓韓繼續打，韓每天一碗滷肉飯一瓶礦泉水，結果沒想到他攪到最後，真讓他攪贏了。

如今，民進黨當然戒慎恐懼，而且今天確實韓國瑜又再一次用同樣的作法，現在韓粉雖有縮減，但韓又在催促討厭民進黨的那些人，或藍綠對決氛圍的那些人，這一招其實是有用的。因為畢竟對這些人來說，上次九合一到現在餘恨未消，他們現在只是對韓投不下去，那些人可能在未表態的支持者裡面。

高嘉瑜點出，韓國瑜還是有信心的原因是，雖然他現在民調低，可是各家民調的未表態都還有3成左右，韓會認為有一部分就是所謂的藍軍-淺藍、知識藍、經濟藍，他們現在不想說支持韓，可是到選戰的最後關鍵時刻，如果被韓國瑜再激一下「你們真的還要讓蔡英文連任嗎？」等等，這些人有可能會再出來投給韓，並不是不可能。

針對綠粉專瘋傳的大選試算表，高嘉瑜認為，民調精算後，導致這樣的結果，可是若未表態這些淺藍的人，再加給韓國瑜的話，選戰最後的結果，確實會非常的接近。沒有人敢保證，蔡英文一定會當選，因此在這種情況之下，民進黨當然要用最壞的打算，來面對這場選戰。

(中時電子報)