8月陸客來台自由行暫停後，雖經離島三縣長爭取，陸方於9月20日恢復小三通自由行，但不允許旅客轉到台灣本島旅行，讓台灣-金門空運航線載客率估計少了約一成五，遠東航空除了積極爭取國旅旅客，搭配金門縣政府的老兵召集令，由旗下遠行旅行社推出遠航假期機加酒3天2夜4,650元起，還送專屬紀念酒。

遠航副總經理黃育祺指出，台金航線因為有小三通，過去平均載客率在八成上下，陸客不來後，載客率一度降到六成五，公司利用政府推出的秋冬國旅補助方案，讓平均載客率拉到約七成，這次推出的老兵專案，讓載客率進一步拉高到約七成七。

遠行旅行社搭配八二三行館、金門海福商旅、金門陸島飯店、金門裕園洋樓民宿、星築民速與金湖飯店等，推出3天2夜每人4,650元起到7,350元起不同價位行程。

金門縣政府則是針對曾經在金門服役且現在非在金服役的陸軍、海軍、空軍老兵，年底前返金旅遊，憑機票票根，離金時可在機場的金門老兵接待中心領取「酒券」，持「酒券」至對面的金酒公司尚義機場門市兌換「2019年金門老兵專屬紀念酒」，限量6千份，還贈特製的部隊徽章。

專屬金門老兵酒品外盒以金門老兵共同經歷之情景及金門各師的隊徽等，作為酒盒包裝設計主題，吸引老兵收藏。酒品是金門十景酒「樓重莒光」。

遠航目前在台金線是以2017年7月成立ATR72－600新機隊營運，在台北-金門與高雄-金門每日各飛7班，台中-金門每日飛3班，共六架ATR經營國內線，今年11月底與12月下旬各有1架ATR新機加入營運，明年2月初再交1架，9架ATR交齊後，公司後續還有再增添兩架計畫。

(工商 )