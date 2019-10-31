網友臉書發文。(圖/翻攝自臉書「韓家軍」)

國民黨總統參選人韓國瑜，因親民草根形象獲大批庶民支持。有網友分享自己陪老婆回深綠的台南市安南區娘家，廟口阿伯竟規勸：「啊你們年輕人吼……不要只會看網路啦……《中天》的新聞也要加減看一下，要多看看啦！」讓他驚呼「這裡不是安南區嗎？」更懷疑自己是不是聽錯了。網友也驚道：「民進黨老巢要被刨光了！」

網友在臉書社團「韓家軍」發文，表示自己陪老婆回安南區娘家，閒來無視與廟口阿伯聊天，話提高好帶道政治，阿伯竟出言規勸：「啊你們年輕人吼……不要只會看網路啦……《中天》的新聞也要加減看一下，要多看看啦！」讓身為韓粉的他當下無言以對，心想「等等這裡不是安南區嗎？」「等等我有沒有聽錯？」「聽說其中一個阿北有去水萍塭當旗隊……」傻眼以為自己聽錯了。

文章一出，迴響熱烈。網友紛紛回應：「感覺氣勢在反轉了！」「讚喔！」「看中天就對啦！」「唯一支持韓國瑜」、「我也是，我也是我低調到每天都買空心菜來吃，煎煮炒炸燙？要看大爺我心情」、「人心思變」、「聽到整個人心開了」、「民進黨老巢要被刨光了」。

也有人表示：「台南確實是，那天在水萍塭造勢，就有直播主無意間錄到在旁邊阿伯、伯母們的談話，他說自己嚇到了，連阿伯們都知道空心菜開始騙票，還有什麼不可能……」「台南市土城附近都是屬於漁民，雖然是議長郭信良的地盤，但是據我知道地目前已經翻盤挺韓國瑜市長了……聖母廟裡的執事者還炫耀著當天與韓國瑜的合照……原本隱性的一群竟然都能在大家面前大方表態，台南真的變了！」

(中時電子報)