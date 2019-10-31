國民黨總統候選人韓國瑜在近期民調，逐漸追上民進黨籍的蔡總統，也讓藍營支持者看到一線希望。黑韓名嘴、資深媒體人黃創夏表示，如果民進黨真的以為蔡英文贏定了，若依小英目前的「天花板」民調，「現實面來說，很危險」。

據近期民調數據顯示，《ETtoday新聞雲》昨30日公布的最新總統大選民調，結果顯示，在藍綠韓蔡單挑對決下，蔡英文支持度為42.1%，韓國瑜支持度為33.1%，雙方差距9個百分點，若與同家《ET新聞雲》上次所做民調結果相較，蔡英文支持度下滑1.8%，韓國瑜則微幅下滑0.1%，兩方差距從10.7%，小幅拉近到差距9%，顯見韓國瑜和青年對談及全台傾聽之旅有稍微加分。

另外，據《綠黨》昨30日在臉書所公佈最新民調顯示，國民黨韓國瑜支持度32.8%，民進黨蔡英文支持度44.3%，蔡英文與韓國瑜的差距11.5個百分點，若與上周同為《綠黨》所做民調相較，雙方支持度從差距超過16個百分點急遽縮小到11.5個百分點，韓國瑜支持度上升、蔡英文支持度則略下降。

黃創夏對此今在臉書發文分析，「雖然蔡英文穩定領先，但在民調中『絕對不會接受蔡英文當總統有38.6%』，遠高於韓國瑜目前的支持度，韓國瑜就是想要召喚這個屬於他的基本盤，如果民進黨真的以為蔡英文贏定了，又有些爭權奪利與卡位鬥爭，蔡英文目前約四成的「天花板」，其實很危險！」。

(中時電子報)