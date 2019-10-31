網友討論韓國瑜選情。

國民黨總統參選人韓國瑜近來勤跑基層，向高雄告假後就開始了他的「土地傾聽之旅」，從南到北體察民情、傾聽民意，並不時拋出政見，維持聲量；網友在PTT上發文表示，韓國瑜近來的戰略讓他情勢大好，並預言情勢逆轉指日可待，韓總一出招、民進黨必將被打得措手不及。

網友表示，「綠蛆」們就盡情的笑他政見蠢、笑他一天跑沒幾個行程、笑他高雄政見爛，最好笑到年輕人都不出來投票；他表示，不要無視韓國瑜近來聲勢全面提升的態勢，「韓流即將再次席捲全台！」他認為韓國瑜的第二個金身即將形成，笑他蠢、笑他說謊、笑他草包，這些都無所謂，因為這種言論都已經對韓國瑜沒有影響了！他的民調只會繼續高、繼續漲！等著看吧！

這位網友表示，蔡韓的民調接下來每個禮拜都會有變化，他更預言民調將會在11月底、12月出現黃金交叉！而這個時間越晚、民進黨的反應時間就越不夠！現在民進黨的高官都一副已經勝選、準備分官位的樣子，到時候他們將毫無逆轉機會！

文章一出引來熱烈討論，有的網友表示贊同：「目前看起來是這個趨勢沒錯，中南部老人的票又被拉過去了」、「感謝信心加持，明年下架小英」、「我只知道現在綠營很焦慮」、「越晚交叉，民進黨越沒時間反應，天意啊」、「感謝信心加持」。

網友討論韓國瑜選情。

(中時電子報)