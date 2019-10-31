國民黨2020總統參選人韓國瑜民調與總統蔡英文拉近，韓能否再度上演逆轉奇蹟成外界關注焦點。韓國瑜國政顧問團總召張善政接受專訪被問及，什麼要幫韓國瑜？他認為「下架蔡英文」最為優先，而現在最有希望把蔡拉下來的人就是韓。他也提及，韓或許真有天命，要好好運用。

韓國瑜國政顧問團，由前行政院長張善政出任總召集人，前行政院副院長杜紫軍、前內政部長李鴻源、前政委蔡玉玲擔當副召集人，顧問團涉及兩岸、外交、勞工、經濟、青創等20組，陣容堅強。中評社專訪張善政，談到和韓國瑜互動的小故事以及為何要幫助韓國瑜拚選戰。

張善政提及，很多人問他為什麼要幫韓國瑜？他直言，他本來也準備要參選，但在兩岸關係緊張氛圍下，非兩大黨的人恐很難選。但他認為下架蔡英文最優先，而現在最有希望把蔡拉下來的就是韓。他坦言韓不是一百分，但韓比蔡好很多，張說蔡非常冷漠，韓非常熱誠，若有機會跟韓接觸印象會改觀。

張善政說他去年幫韓輔選前，只跟韓國瑜只碰一次面，也就是2016年農曆春節前，他還在當行政院長時，到北農視察，時任北農總經理的韓國瑜接待他。然而，不到三年，韓已成總統參選人，張善政認為，這就是他為什麼願意幫韓，他希望韓國瑜天命可以加上他們給的政見，要好好運用。

(中時電子報)