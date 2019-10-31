未來一週各地早晚涼冷，主要降雨在北部、東半部，尤其是今天宜蘭、花蓮要留意大雨或豪雨。氣象局預報員劉沛滕指出，周日（11/3）又有新一波東北風增強，屆時東北部會整天有短暫雨，北部、東部有局部短暫雨，「要觀察下周四、下周五的冷空氣強度，可能更強、更冷，預估各地低溫約20度，中南部可能有輻射冷卻效應，氣溫會降到20度以下」。

氣象局資料顯示，明天(11/1)宜花地區仍有雨，北部、東南部有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。周六（11/2）東北風短暫減弱，迎風面降雨緩和，是天氣最穩定的一天，僅東半部、北部山區有零星短暫雨。

劉沛滕說，周日（11/3）至下周二(11/6)開始又有新一波冷空氣報到，北部、東半部有局部短暫雨，東北部整天有雨，迎風面高溫也下降了2~3度，其他地區仍為多雲到晴。同時提醒，下周四（11/7）、下周五（11/8）的冷空氣強度，中南部低溫可能因「輻射冷卻」跌到20度以下，正持續觀察中。

今天上午(左)及下午(右)的降水預報。(氣象局)

(中時電子報)