網友留言。（摘自批踢踢網頁）

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國民黨總統候選人韓國瑜青年支持度大漲12%，讓韓黑網有崩潰大喊不信！更有網友表示，以前韓國瑜民調低，韓粉都不信，現在韓青年度上漲，韓粉為什麼就相信，直呼不可思議！

韓國瑜近來搶攻年輕選票，積極舉辦座談會，和年輕人深入交流，化解彼此差異，而效果也比想像中顯著，有媒體調查發現，韓的青年支持度上漲12％？對此，韓國瑜表示，他有信心年輕人越了解他，就會越支持他。

不過，韓青年支持度上漲，卻讓不喜歡韓國瑜的網友崩潰，「網友A1bertPujols於批踢踢發文表示，韓國瑜辦完青年論壇！韓國瑜的青年選票回流了！民調上升了好幾趴！整體而言韓國瑜的中間選票民調上升了，而蔡英文的中間選民民調下降了！韓國瑜逆轉指日可待！奇怪，十幾個禮拜過去，好幾十份民調！韓粉不是說民調不可信，只相信孫先生民調！那他媽的你現在為什麼又相信了，蛤！你是神經錯亂是不是」！

底下網友也紛紛表示，「綠粉一直以為年輕人一定支持蔡，真的可笑」、「年輕人被短短的不實po圖洗腦，被騙還不醒，就真是無腦」、「未表態率飆高，造成民調信者恆信，不信者恆不信的詭譎，反正我是不信，信與不信間高興就好，至少毋須像一堆鄉民拿民調來說嘴，什麼垃圾時間....等自慰祭文」！

(中時電子報)