國民黨總統參選人韓國瑜，日前痛批民進黨只會用「顧主權」騙選票，拋出的「嫖妓說」更引發主播張雅琴不滿，也是繼農社爭議後再度引發戰火，對此之前力挺郭台銘的資深女星恬娃，則是替張雅琴求情：「韓國瑜拜託放過張雅琴，她很公道」。

根據《自由時報》報導，恬娃上節目時，曾當主持人鄭弘儀面前嗆聲，2020總統大選如果韓國瑜當選，願意將頭砍下，不過如今態度卻不像往常般強硬，看到張雅琴怒嗆韓國瑜「嫖妓說」，似乎擔憂她可能再度挨告，也公開向韓國瑜、李佳芬喊話：「請撤告對所有主持人、名嘴的毀謗告訴，黃光芹、張雅琴、安幼琪等，功德無量」，更在臉書PO出張雅琴照片，寫道：「恬娃今天的真心話，曰行一善向最敬愛的張雅琴主播報告喔」，對此張雅琴則以「謝謝支持」4字回應。

不過張雅琴此舉，也引發昔日學生名嘴羅友志不滿，兩人似乎因此「師生決裂」，對此張雅琴向《自由時報》澄清，自己絕非因為收視率，也喊話韓國瑜既然要選總統，就不要迴避任何外界疑問，也別把外界檢驗當抹黑。

(中時電子報)