網友討論韓國瑜選情。

國民黨總統參選人韓國瑜近來勤跑基層，向高雄告假後就開始了他的「土地傾聽之旅」，從南到北體察民情、傾聽民意，並不時拋出政見，維持聲量；網友在PTT上發文表示，韓國瑜開始下鄉進行「庶民起義」後，轉眼間民調已經拉平了，現在韓黑們很急，他直說，這群韓黑昧著良心黑韓造謠才拉到的民調是經不起民心思變的！

這位網友表示，韓國瑜在黨內初選完後就專心市政，讓黑韓產業鏈有了可趁之機，網軍瘋狂黑韓，我們韓總與韓粉的愛與包容、溫良恭儉讓，不與這群人計較，結果這群韓黑竟然還真的「拿翹」了？現在韓國瑜御駕親征，1450們還在那邊帶風向說甚麼放韓假、民調會繼續崩，真是孰可忍、孰不可忍！

現在韓國瑜下鄉庶民起義，轉眼間民調已經拉平了，「韓黑們很急」，網友直批，這群韓黑昧著良心黑韓、造謠，但是假民調經不起民心思變；儘管韓黑們會繼續帶風向說逆轉的是假民調、中共介入，但現實世界的風向已經變了，英下韓上！再過72天、潮水退了就知道覺青們都沒有穿褲子了！

這篇文章引起韓黑們的激烈反應，回擊表示「別傻了，民調蔡還是大勝，韓粉別妄想」、「反覺青也不要反到成為另一種覺青」、「蔡總統贏到有剩，怎麼可能會翻」、「你已經崩潰到語無倫次了嗎韓粉覺青」、「韓粉活在自己的世界也是種幸福吧？不過最終還是要面對現實，先幫韓粉QQ」。

(中時電子報)