太陽花學運衍生的324驅離案，北市警被判賠111萬，葉毓蘭直言：消極不執法時代來臨。（本報系資料照）

葉毓蘭心冷在臉書痛批太陽花學運32驅離案判決。（圖／擷取自葉毓蘭臉書）

2014年由大學生發起的「太陽花學運」，於3月23日晚間試圖佔領行政院，警方在24日發起強制驅離，造成150多名抗議參與者及警察受傷，前立委周倪安等20多位在場被驅離民眾，認為警方驅離手段嚴重，違反比例原則，兩年多前控告台北市府未盡督導責任，須和執法過當的台北市警局共同負起國家賠償責任，台北地院法官張婷妮審理後，昨(30)日判北市警局要賠償周倪安20萬、陶姓民眾等9案13人10萬到10萬8980萬元不等，合計14人共獲國賠111萬元，對此判決，警察大學退休教授葉毓蘭臉書發文酸說：「真佩服台灣的法官」，直言警察消極不執法時代來臨。

本案由民間司改會義務律師團協助提出訴訟，律師尤伯祥聆判後表示肯定本件判決，認為人民本來就有權上街頭表達意見，不該遭受國家暴力，本件判決結果別具意義。324行政院驅離案，2016年8月台北地院已就國中老師林明慧遭員警毆打，判北市府應賠償30萬元，因台北市長柯文哲宣布不上訴而確定，本件判決是第二件獲准國賠案例。

對此，葉毓蘭在臉書發文「我真的佩服台灣的法官」，不敢相信法官居然能夠判台北市警察局敗訴，尤其是在有了香港暴動後，備受爭議的港警表現的對照組之後。」，她認為，此案例影響事大「別以為這只是件小事，小錢嘛。將來看看還有哪個員警願意積極執法，勇於承擔？」、「這樣的法官，這樣的判決，不值得警察如此賣命！」

(中時電子報)