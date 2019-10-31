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直擊/成立庶民「挺韓女F4」團遭網酸 王奶奶怒嗆：我有罵蔡英文嗎?

「庶民王奶奶」號召一批韓粉阿嬤組成「庶民女F4」，自掏養老金開發「國旗手環」與「總統餅」，欲將獲利捐給國民黨總統參選人韓國瑜作競選基金。兩支影片衝破10萬與5萬觀看，王奶奶也瞬間爆紅。預測總統蔡英文選前一個月民調將高達99%的言論，獲熱烈迴響登上新聞頭條，王奶奶感性表示：「庶民的聲音傳得出去、權貴政治被推翻，人人都是頭家！」

王奶奶在臉書粉絲專頁「庶民女f4王奶奶出征去拔菜」發文：「想不到我一個老人家的預測，竟然上《中時電子報》頭條。還有很多不公不義一看就知道不合理的報導，現在景氣差大家都知道，但是媒體報導可以因為要白白胖胖出賣真相及靈魂，真是讓我們不齒！只剩下《中天》、《中時》才是不畏強權的真實媒體，蔡旺旺（指旺旺集團創辦人蔡衍明）的媒體讓我老人家佩服！」

王奶奶更感性表示：「韓國瑜的掘起，不僅翻轉台灣，更代表庶民的聲音傳得出去、權貴政治被推翻，人人都是頭家！」

其他網友紛紛回應：「王奶奶加油！」「加油，您要好吃好睡，開心過日子，支持心中人選，那些屁孩人後受苦才會領受『不聽老人言，吃虧在眼前』」、「王夫人的義行可敬可佩，也給現在社會注入一股暖流！王夫人我們謝謝您」、「阿嬤您最讚！加油！支持您」、「加油，現在年輕人就是沒吃過苦，不知自由來的不容易，奶奶你要挺住，非韓不選，加油，願你長命百歲」、「奶奶加油，您是讓我們敬重的長者」。

(中時電子報)