日本沖繩縣那霸市的代表性名勝首里城31日清晨發生大火，正殿和北殿全燒盡，火勢蔓延數小時後繼續往南殿延燒。當地消防隊趕赴現場進行救火，但火勢過大難以控制，加上火星向周圍飛散，附近居民接獲消防單位通知進行避難。
消防單位31日凌晨2點40分左右（台北時間1點40分）接獲首里城公園通報「首里城冒煙」，首里城公含正殿在內廣大範圍發生難以控制的火災；日本多數新聞網自深夜起進行網路直播，看得出隨建物外型猛烈燃燒火痕。部分消息來源指出，起火原因可能是自27日起為即將舉行的「首里城祭」準備工程在深夜趕工引起的，但真正起火原因尚待查明。
首里城自15世紀至19世紀間是琉球王國王宮所在地，2000年登記為世界文化遺產，每年超過250萬觀光客造訪，不僅是沖繩首要觀光勝地，2千日圓紙鈔正面即繪有寫著「守禮之邦」的守禮門牌坊，是琉球文化重要象徵。
(中時 )
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