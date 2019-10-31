33歲的佳宜（中）和媽媽特別從新竹南下台中謝謝郭煌宗（左），站在台上她笑得燦爛。（馮惠宜攝）

中國醫藥大學兒童醫院兒童發展行為科顧問郭煌宗（後排左二）日前獲得由台灣兒童發展早期療育協會主辦、早期療育棕櫚獎：終身成就獎，他強調，是整個團隊共同的努力。（馮惠宜攝）

中國醫藥大學兒童醫院兒童發展行為科顧問郭煌宗，日前獲得由台灣兒童發展早期療育協會主辦、有台灣早療界奧斯卡美名的早期療育棕櫚獎：終身成就獎殊榮，在醫院為他召開的記者會上，他三度強調自己是一個沒有成就的人，乍聽真是矯情，但聽到他說，「孩子不懂，愁苦的總是大人。」有種溫暖觸動站在親職線上的爸媽。

由台灣兒童發展早期療育協會主辦，第十一屆早期療育棕櫚獎頒獎典禮日前頒獎，投身兒童早期療育逾30年的郭煌宗獲獲頒「終身成就獎」殊榮，這個獎項自第10屆才開始，首屆頒給屆臨80歲，從事身障與早療超過50、身障者家長雷游秀華，而郭煌宗是國內第一個獲此獎的醫師。

郭煌宗早在醫學系二年級就決定投入兒童早期療育，37年來至少陪伴20萬需要早期療育或是兒童創傷家庭，他也被稱為流浪做早療的醫師，足跡從花東到嘉義、台中、台北、宜蘭，他並成立微龍基金會透過親職講座、傳愛平台，不但幫助身障兒童更是陪伴家長。

33歲的佳宜和媽媽也特別從新竹南下感謝郭醫師一直以來的陪伴，因早產下肢麻痺、口語表達障礙的佳宜，展露笑顏說「謝謝郭醫師」；郭煌宗說，媽媽過去很疼佳宜，後來媽媽學會放手，剛開始佳宜所有的事都看著媽媽，說：她不要、不會或問為什麼？但其實說不要、為什麼？進一步的意思就是她沒有自信、做不到、也做不好。

媽媽剛開始也覺得痛苦，但透過微龍基金會存在、陪伴，現在佳宜可以上台演講，上個月她還自己搭火車到台中再轉公車到微龍基金會，然後自己搭車回家。這個改變最重要的還是媽媽改變了。佳宜的媽媽說，當然會擔心，但一定要放手。

郭煌宗謙稱，自己終身是一個沒有成就的人，他的成就就是一致的存在、穩定的陪伴，這些也是所有家長做得到，也是最重要的事情。

(中時 )